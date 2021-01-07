Вакцины эффективны против мутаций коронавируса - ВОЗ

Различные разновидности коронавируса были выявлены уже в феврале-марте 2020 года.

Лабораторные исследования говорят о том, что уже разработанные вакцины против COVID-19 эффективны и для защиты от новых штаммов коронавируса, обнаруженных, в частности, в Великобритании и ЮАР. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Нет абсолютно никаких указаний на то, что разработанные на настоящий момент вакцины не будут действенны в отношении этих разновидностей [коронавируса, - сказал он.

По словам Райана, в лабораториях сейчас проводятся соответствующие исследования, и на настоящий момент данные говорят о том, что эти вакцины по-прежнему эффективны.

Как пояснил эксперт, различные разновидности коронавируса были выявлены уже в феврале-марте 2020 года. Обнаруженные к настоящему времени штаммы не имеют "фундаментальных отличий" от тех, что циркулировали прежде. В этой связи, констатировал Райан, по-прежнему актуальны рекомендованные ранее меры по предотвращению распространения инфекции - соблюдение физической дистанции, проветривание помещений, ношение маски, уменьшение числа контактов, а также времени, проводимого среди людей.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

Власти ЮАР 21 декабря, в свою очередь, сообщили, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутировавшим коронавирусом. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.

По данным ВОЗ, по состоянию на 5 января "британский" штамм был выявлен в 41 стране и территории, а "южноафриканский" - в семи странах и территориях.

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