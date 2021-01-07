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Трамп пообещал спокойно передать власть

Передача власти состоится 20 января.

Фото : rbc.ru7 января 2021, 15:21

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января осуществит передачу власти, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Хотя я полностью не согласен с итогами выборов, <...> тем не менее 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти, - проинформировал Трамп.

Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу соперника Трампа демократа Джозефа Байдена.


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