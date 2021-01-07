Горячие новости
Читайте также

Казахстан, Узбекистан и США привлекут $1 млрд для проектов в Центральной Азии

Средства направят на поддержку проектов частного сектора.

Фото : cloudfront7 января 2021, 19:17

7 января правительства Казахстана, Узбекистана и США объявили о запуске инициативы "Центрально-Азиатское инвестиционное партнерство", сообщает zakon.kz.

Посредством инициативы Финансовая корпорация международного развития США (DFC), МИВТ Узбекистана и Международный финансовый центр "Астана" приложат усилия для привлечения не менее 1 млрд долларов. Средства в течение пяти планируется направить на поддержку проектов, частного сектора и расширения экономических связей в Центральной Азии и в регионе в целом.

Инициатива, функционируя посредством платформы С5+1, будет направлена на наращивание торговли, стимулирования комплексного развития и углубления многосторонних связей, что в итоге укрепит и будет способствовать росту экономик стран Центральной Азии, ― сообщается на сайте посольства США в Казахстане.

Инициаторы подчеркнули особую важность проекта в постпандемический период, когда подобное сотрудничество очень важно.

В дополнение к поддержке региональных проектов, DFC продолжит углублять партнерство в Центральной Азии подписанием двусторонних Меморандумов с МИВТ и Международным финансовым центром "Астана".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты