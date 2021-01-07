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Двух россиян спасли от обморожения на трассе в СКО

Россияне ехали на из Петропавловска в Омск.

Фото : zakon.kz.7 января 2021, 21:06

Полицейские из СКО оказали помощь при поломке на ночной трассе гражданам России, сообщает zakon.kz.

Петропавловские паблики в Instagram облетело полуминутное видео с ночной морозной автотрассы. На нем оператор снимает тянущую трос патрульную автомашину и дает положительную оценку работы "ГИБДД Северо-Казахстанской области".

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Публикация от Петропавловск Казахстан СКО (@sko_kz)

По словам командира батальона патрульной полиции ДП СКО подполковника полиции Ерлана Мадиева, данный эпизод действительно произошел в СКО, на автодороге "Челябинск - Новосибирск".

Двое россиян ехали на автомашине Hyundai Santa Fe из Петропавловска в Омск. Примерно на 608 км автомобиль не мог продолжать движение из-за поломки. Ветер и сильный мороз стремительно охлаждали салон. К счастью, аварийная световая сигнализация издалека издали привлекла внимание экипажа батальона патрульной полиции.

Старший лейтенант полиции Сергей Михайленко и лейтенант полиции Жанат Садвокасов дотащили кроссовер до ближайшей автозаправочной станции, нашли и устранили неполадку. Более того, созванивались с ними до самого Омска. Офицеры и не догадывались, что растроганные их оперативной помощью омичи сняли момент буксировки на смартфон и скинули видео в свободный доступ.


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