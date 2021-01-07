"Кайрат" опередил "Астану" в рейтинге лучших клубов Европы

Голландский статистический сайт Euroclubindex.com опубликовал рейтинг лучших европейских клубов — в него вошли и представители Казахстанской Премьер-Лиги, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рейтинг составлен по итогам выступлений клубов в еврокубках и национальных турнирах за несколько лет. Лидирует в списке "Бавария" (4400 очка), вторую строчку занимает "Манчестер Сити" (4128), на третьей позиции — "Ливерпуль" (4119). Всего в перечне представлено более 700 европейских клубов.

Лучшим из казахстанских клубов стал алматинский "Кайрат", занявший 234-е место и набравший 1785 баллов. Алматинский клуб впервые за долгое время обошел столичную "Астану", которая с 1760 очками расположилась на 243 строчке.

Позиции и рейтинги клубов КПЛ по версии Euro Club Index:

234 место. "Кайрат" — 1785 очков

243. "Астана" — 1760

361. "Ордабасы" — 1455

363. "Тобол" — 1451

435. "Жетысу" — 1269

454. "Шахтер" — 1192

470. "Кайсар" — 1153

509. "Тараз" — 1043

506. "Окжетпес" — 1032

523. "Кызыл-Жар СК" — 1009

555. "Каспий" — 899.





