Оба повреждения на теплотрассах Павлодара устранены

Повреждения на теплотрассах Павлодара были устранены. В общей сложности было задействовано восемь единиц спецтехники и и 24 специалиста, сообщает zakon.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В пресс-службе городского акимата сообщили о ликвидации обоих повреждений на тепломагистралях, из-за которых остались без тепла 14 многоэтажек.

В 20:10 часов повреждение на тепловых сетях по улице Центральная было устранено и произведен запуск подачи теплоснабжения. Для устранения повреждения были задействованы четыре единицы специализированной техники и бригада из восьми человек. В 20:20 часов повреждение на тепловых сетях на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Ак. Чокина было устранено, произведен запуск подачи теплоснабжения. Для устранения повреждения были задействованы четыре единицы специализированной техники и бригада из 16 человек, - говорится в сообщении.

Напомним, из-за повреждений были отключены от отопления 14 многоэтажных и шесть частных домов.

Ранее сообщалось, что в 7:00 утра 7 января произошло повреждение на тепловых сетях трубопровода диаметром 129 мм на пересечении пр. Н.Назарбаева и ул. Ак. Чокина. В 8:00 7 января зафиксировано повреждение на тепловых сетях по улице Центральная, 10. Повреждена труба диаметром 76 мм.