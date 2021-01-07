Республиканские трассы из столицы закрывают для общественного и дизельного транспорта

7 января 2021, 23:42
Фото: pixabay

В связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения из Нур-Султана для общественного транспорта и дизельного транспорта, сообщает zakon.kz.

По данным ТОО "Казахавтодор" и АО "КазАвтоЖол" 07.01.2021 г. с 22-00 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры) вводится ограничение движения из Нур-Султана для общественного транспорта и автотранспорта на дизельном топливе во всех направлениях автодороги республиканского значения, - пишет telegram канал Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан.


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