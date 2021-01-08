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Чемпион мира готов "сбежать" от Головкина в весовую категорию "Канело"

Андраде является одним из наиболее вероятных соперников для казахстанского чемпиона мира.

Фото : 24kz8 января 2021, 06:25

Американский чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде (29-0, 18 КО) заявил о своей готовности сменить весовую категорию для поединка с Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Еще недавно британец заявил о своей уверенности в том, что он просто вырубит Андраде в своей весовой категории. На что американец поспешил ответить своим согласием на переход в более высокий вес, чтобы провести этот бой.

Кажется все решено. Билли Джо Сондерс не сможет спрятаться после этих слов, — заявил в своем твиттере американский боксер.

Напомним, что Андраде является одним из наиболее вероятных соперников для казахстанского чемпиона мира Геннадия Головкина, а Билли Джо Сондерс стоит в очереди на бой с "Канело". Если бой с американцем все-таки состоится, то его победитель в мае получит шанс подраться с Альваресом


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