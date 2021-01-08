Названа опасность сервисов по переводу голоса в текст

По словам эксперта, в них находятся вычислительные мощности и память, где будут храниться данные.

Сервисы, предоставляющие услуги по переводу голосовых файлов в текстовые, могут получить полный доступ к записям, поскольку процесс расшифровки происходит не на устройстве владельца, а на сервере компании, сообщает zakon.kz.

Такую опасность в разговоре с агентством "Прайм" раскрыл партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

По его словам, там находятся вычислительные мощности и память, где будут храниться данные. Параллельно с процессом перевода голосового сообщения в текст происходит процесс обучения системы.

Мясоедов отметил, что если сервис бесплатный, то у компании существует альтернативная система дохода. Самый безобидный вариант — это реклама на сайте или в приложении, однако разработчики могут встроить аналитики текста для скрытой монетизации. Такой механизм выявляет интересы пользователей, соединяет их с личными данными и передает третьим лицам. При этом узнать, какую именно информацию они собрали, непросто.

Эксперт призвал не забывать о мерах предосторожности при пользовании сервисами автоматизированного перевода.

На сайте нужно искать сноски на используемую политику в отношении обработки персональных данных — обычно они располагаются внизу страницы, там же часто указываются инструменты шифрования канала связи и хранилища, — указал Мясоедов.

Он посоветовал юзерам не загружать в такие сервисы "чувствительные" документы.

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