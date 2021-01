SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с турецким спутником

Ожидается, что он начнет работать во второй половине 2021 года.

Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 21:14 по времени Восточного побережья США (08:14 по времени Нур-Султана). Ожидается, что спутник начнет работать во второй половине текущего года.

По данным агентства Anadolu, спутник пятого поколения будет эксплуатироваться на протяжении 30 лет.

С его помощью будут предоставлять услуги телевизионного вещания на территории Турции, в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, в ряде других регионов.

Трансляция велась на сайте SpaceX.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/HNrvxgRuQA

