В рамках агитационной кампании "Ак жола" вышел в свет сборник "Полемическая экономика"

В сборнике можно проследить работу по каждому из основных программных направлений партии "Ак жол".

Сборник материалов о работе "Ак жола" по реализации предвыборной программы 2016 года, о деятельности ее парламентской фракции в двух частях вышел в свет в рамках агитационной кампании Демпартии "Ак жол". Он содержит авторские тексты выступлений, публикаций председателя партии "Ак жол" Азата Перуашева, депутатские запросы фракции.

В центре внимания – деятельность партии "Ак жол" и ее лидера по развитию рыночной экономики и защите интересов частного бизнеса. В то же время, они подчинены задачам укрепления Независимости и продвижения национальных интересов через демократические институты.

В сборнике можно проследить работу по каждому из основных программных направлений партии "Ак жол": поддержка предпринимательства, демократизация казахстанского общества, борьба с коррупцией, и др.

При этом, есть положительные итоги по поднимаемым проблемам, какие-то вопросы требуют продолжения работы… В отличие от аналогичного сборника, выпущенного по итогам работы фракции "Ак жол" в 5 созыве, в настоящем издании в 2 раза больше материалов.

Сборник "Полемическая экономика" будет интересен экономистам и политологам, всем тем, кто интересуется процессами государственного и экономического строительства современного Казахстана, а также дискуссиями о настоящем и будущем нашей страны.

Оплачено из средств Избирательного фонда ДПК "Ак жол".

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