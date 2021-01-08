Снизим НДС для производителей социально-значимых товаров - Nur Otan в Караганде

Члены Республиканского предвыборного штаба партии "Nur Otan" посетили Карагандинскую область.

Так, вместе с металлургами "Арселор Миттал Темиртау" и работниками Нурказганского горно-обогатительного комбината "Казахмыс" были обсуждены меры по дальнейшему развитию региона в рамках предвыборной программы правящей партии.

В ближайшие 5 лет в области планируется создать не менее 150 тысяч новых рабочих мест, построить и отремонтировать 2,5 тысячи км автодорог, обеспечить качественной питьевой водой жителей 176 сёл и многое другое.

Как вы знаете, буквально несколько дней назад Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Экологический кодекс, предусматривающий усиление ответственности за загрязнение окружающей среды. В целях улучшения экологии партия "Nur Otan" ставит задачу построить в регионе 9 мусоросортировочных комплексов и обеспечить модернизацию промышленных предприятий со снижением вредных выбросов минимум на 13%, - отметил в ходе встречи руководитель предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

В этот же день члены партии встретились с представителями малого и среднего бизнеса на базе открытого в прошлом году оптово-распределительного центра "Global City".

По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева в рамках наших предвыборных обещаний мы намерены сократить количество налогов и упростить порядок их исчисления, снизить НДС для производителей социально-значимых товаров, создать условия для расширения кредитования реального сектора экономики, - сообщил первый зампред партии.



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Чтобы защитить бизнес от несанкционированных проверок, также планируется пересмотреть порог привлечения к уголовной ответственности за налоговые нарушения. Будут запрещены следственные действия в отношении предпринимателей без санкции суда и прокурора.

В целом, для создания благоприятной экономической среды ставится задача сократить долю государства в экономике, устранить барьеры для МСБ. Для открытия собственного бизнеса будут выданы микрокредиты 50 тысячам граждан, в том числе 42 тысячам сельчан на общую сумму 250 млрд. тенге. В рамках программы "Экономика простых вещей" также будут поддержаны производители товаров народного потребления.

Оплачено из средств избирательного фонда партии "Nur Otan".

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