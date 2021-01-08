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Обзор важнейших изменений в ГК и ГПК за 2020-2021 г. (прямой эфир)

Будут обсуждаться важнейшие изменения в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве.

Фото : pixabay.com8 января 2021, 10:00

Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА. Мы обсудим важнейшие изменения в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве за период 2020-2021 года.

Рассматриваемые поправки касаются:

- вопросов защиты прав потребителей,

- регулирования цифровых технологий,

- совершенствования исполнительного законодательства,

- внедрения современных форматов работы судов,

- сокращения излишних судебных процедур и издержек,

- улучшения бизнес-климата и др.

Ведущая – Айжан Амангельды, д.ю.н., профессор Евразийской юридической академии им. Д.А.Кунаева.

Только полезная информация для вас!


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