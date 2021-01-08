Обзор важнейших изменений в ГК и ГПК за 2020-2021 г. (прямой эфир)
Будут обсуждаться важнейшие изменения в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве.
Фото : pixabay.com8 января 2021, 10:00
Дамы и господа!
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА. Мы обсудим важнейшие изменения в гражданском и гражданском процессуальном законодательстве за период 2020-2021 года.
Рассматриваемые поправки касаются:
- вопросов защиты прав потребителей,
- регулирования цифровых технологий,
- совершенствования исполнительного законодательства,
- внедрения современных форматов работы судов,
- сокращения излишних судебных процедур и издержек,
- улучшения бизнес-климата и др.
Ведущая – Айжан Амангельды, д.ю.н., профессор Евразийской юридической академии им. Д.А.Кунаева.
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