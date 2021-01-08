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Казахстанский флаг заметили на штурме Капитолия

Казахстанцы, следившие за событиями в Вашингтоне, обратили внимание на флаг Казахстана в толпе протестующих.

Фото : Михаил Козачков8 января 2021, 10:21

В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Для пользователей казнета не остались незамеченными флаги Казахстана в толпе, передает zakon.kz.

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Было прервано заседание, на котором собирались утвердить итоги прошедших выборов - на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Во время протестов погибли минимум четыре человека, полиция задержала почти 70 участников беспорядков. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

Казахстанцы, следившие за событиями в Вашингтоне, обратили внимание на флаг Казахстана в толпе протестующих. В Сети распространяют несколько таких фото.


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