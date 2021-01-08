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Врач из США умер после вакцинации от коронавируса

Его жена считает, что он скончался из-за вакцины.

Фото : dw.com8 января 2021, 10:39

Врач из США Грегори Майкл умер после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer. Об этом сообщила жена врача Хайди Некельманн, передает zakon.kz со ссылкой на URA.RU.

По-моему, его смерть была на 100 процентов связана с вакциной, — цитирует Некельманн издание Daily Mail.

По ее словам, смерть мужа больше ничем нельзя объяснить. Женщина отметила, что ее муж вел здоровый образ жизни, не имел вредных привычек и редко выпивал. В больнице проверяли здоровье врача и подтвердили, что его здоровье было в порядке.

Отмечается, что после вакцинации у мужчины началось подкожное кровоизлияние. Его организм уничтожал тромбоциты, из-за чего произошло кровоизлияние в мозг. Врач умер 3 января. Специалисты Pfizer исследуют произошедшее с Майклом.

Ранее сообщалось, что после вакцинации в Норвегии умерли три пациента. Власти Норвегии выясняют, связаны ли эти смерти с вакциной.


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