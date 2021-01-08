Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал всю правду об участниках

Он сам не верит в экстрасенсов.

Телепроект "Битва экстрасенсов" в конце 2020 года лишился ведущего. Занимавший эту позицию много лет Сергей Сафронов был уволен после обвинений в получении взяток за подсказки. В начале 2021 года он дал первое интервью, где рассказал всю правду о проекте, передает zakon.kz.

По словам Сафронова, проблема "Битвы" в том, что в нее пытаются попасть шарлатаны, и они начинают "доить" людей.

Я вижу, как несколько людей после концертов сидят в зале с пакетиком, и когда все уйдут, они подходят ко мне и просят помочь, передать письма, конверты в редакцию "Битвы экстрасенсов", ее участникам. Теперь эти и другие люди снова стоят и просят помочь им вернуть деньги. Они, вот эти обманщики, жулики, отговаривают людей идти к врачам, в полицию, и уговаривают их купить сувенирную продукцию, которая якобы защитит их и все будет хорошо. Получается, что эти люди ведутся на всю эту провокацию, и в конце концов умирают в одиночестве, нищете, ужасных мучениях. Для меня то, что делают выпускники этого проекта, это недопустимо, - заявил в интервью известной российской журналистке Алене Жигаловой Сергей Сафронов.

Он сообщил, что в большинстве своем в "Битве экстрасенсов" нет людей со сверхспособностями.

Я не верю в экстрасенсов, но есть участники, которые хотя бы соблюдают врачебную этику "не навреди", с помощью своих знаний в психологии используют таблетку плацебо, заставляя человека поверить в светлое будущее, поднять пятую точку и пойти трудиться, бросить вредные привычки, начать новую жизнь, - пояснил свою позицию Сафронов.

В конце ноября стало известно, что Сергея отстранили от "Битвы экстрасенсов" после того, как участница проекта Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила ведущего в получении взяток. Представители ТНТ назвали причиной отстранения Сафронова попытку "обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях". Однако, сам экс-ведущий утверждает, что все обвинения против него сфабрикованы.

Ее муж оплатил мне за оказанные услуги, которые заключались в занятиях актерским мастерством. Занимались 5 месяцев, с мая по сентябрь, и по данном договору не было претензий с ее стороны. И поэтому все аудиозаписи, где присутствует мой голос, это все полностью выборки, подборки моих фраз, которые она использует так, как ей выгодно и ее позиции. Мы же не слышали всю запись от начала до конца. Она "выдергивает" мои фразы из контекста, и трактует их в оправдание своей ситуации. Причем, она усиливает эффект своими комментариями, - добавил Сафронов.

в интервью Алене Жигаловой

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