Дом обрушился после взрыва газбаллона в Шымкенте. Есть пострадавшие

Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил техники безопасности.

В Шымкенте из-за взрыва газового баллона пострадали два человека, сообщает zakon.kz.

В дежурно-диспетчерскую службу 7 января 2021 года в 06:20 поступило сообщение о том, что ранним утром в 04:49 в микрорайоне Жулдыз по ул. Новостройка Енбекшинского района в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона емкостью 50 л без горения. Взрыв привел к обрушению стены 30 кв. м. Общая площадь дома составляет 144 кв.м. Предварительная причина происшествия – несоблюдение правил техники безопасности, - говорится в сообщении ДЧС города Шымкент.

Как сообщается, 6 января хозяин дома заправил баллон с нарушением техники безопасности (50-литровый газовый баллон был заправлен полностью), занес его в дом. Ночью, почувствовав запах газа, хозяин решил проверить, при этом по неосторожности был включен свет (предварительная версия). По этой причине произошел газо-воздушный хлопок, далее взрыв.

В результате взрыва госпитализированы хозяйка дома гражданка 1985 г.р. с диагнозом 23% ожогов 2-3 степени обеих рук, ног и лица, дочь хозяйки 2006 г.р. с диагнозом ушиб грудной клетки, состояние средней степени тяжести, - уточнили в городском ДЧС.

На месте происшествия работали 13 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Шымкент, 3 сотрудника филиала Центра медицины катастроф.

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