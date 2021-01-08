Курс доллара на торгах не отреагировал на события в США

Курс доллара практически не изменился.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,83 тенге (-0,10), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 419-420,5 тенге, евро – 514-518 тенге, рос. рубль - 5,65-5,72 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах.

Так, цена мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42% — до $54,61 за баррель.

Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в феврале увеличилась на 0,39% и составила $51,03 за баррель.

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