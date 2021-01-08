$250 тыс. потребовал Джохар Царнаев от властей США

Он утверждает, что условия его содержания являются излишне строгими.

Джохар Царнаев, отбывающий в США пожизненное тюремное заключение за участие в организации теракта на Бостонском марафоне, подал судебный иск к американским властям, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета Boston Herald, он утверждает, что условия его содержания являются излишне строгими.

Царнаев требует от федеральных властей США выплаты компенсации в размере $250 тыс. Исковое заявление было написано от руки и подано в начале недели в федеральный окружной суд. Судья пока не принял его к рассмотрению, поскольку Царнаев не предоставил некоторые документы и не оплатил пошлину в размере примерно $400.

Истец подчеркивает, что подвергается дискриминации и незаконному обращению со стороны сотрудников тюрьмы. Речь идет о пенитенциарном учреждении максимально строгого режима в городе Флоренс (штат Колорадо). Там часто содержат тех, кого признали виновными в совершении террористических актов. Заключенным запрещены практически любые контакты с внешним миром и между собой. Покинуть камеру узники могут только в наручниках и кандалах.

Царнаев в иске заостряет внимание на том, что сотрудники тюрьмы изъяли у него кепку и бандану. Он жалуется на то, что ему слишком редко позволяют принимать душ. Царнаев отмечает, что жесткие условия содержания отрицательным образом сказываются на его психическом и физическом состоянии.

Апелляционный суд в Бостоне 1 августа отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, подчеркивая, что решение о его виновности остается в силе. В частности, на решение об отмене приговора повлияло нарушение принципа беспристрастного отбора присяжных в ходе судебного процесса - например, тот факт, что суд проводился в том городе, где был осуществлен теракт.

3 августа действующий президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное правительство должно повторно добиваться смертной казни для Джохара Царнаева.

Дело Царнаева апелляционный суд рассматривал около 4 лет. Приговор Царнаеву отправлен на рассмотрение новой коллегией присяжных, которая должна решить, оставить ли в силе приговор о смертной казни или заменить его на пожизненное заключение.

В апреле 2013 года Царнаев вместе со своим братом Тамерланом привел в действие два взрывных устройства во время Бостонского марафона. В результате три человека погибли, еще более 260 получили ранения. В мае 2015 года суд присяжных приговорил 22-летнего Царнаева к смертной казни. В конце июня на оглашении приговора подсудимый признался в совершении преступления и извинился перед пострадавшими и родственниками жертв теракта. Суд также обязал Царнаева выплатить родственникам жертв и пострадавшим компенсацию размером в 101 миллион долларов.

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