Военное положение ввели в китайском городе из-за коронавируса

Ученые выяснили, что в эпицентре инфекции Ухане инфекция продолжала распространяться, даже когда считалось, что COVID-19 там победили.

В одном из городов Китая из-за вспышки коронавируса вводится локдаун и военное положение. При этом ученые выяснили, что в эпицентре инфекции Ухане инфекция продолжала распространяться, даже когда считалось, что COVID-19 там победили, передает zakon.kz.

Локдаун и военное положение ввели в городе Шицзячжуан с населением 11 млн. Там выявили 120 случаев заражения коронавирусом. Пишет Рамблер со ссылкой на китайское гостелевидение.

За последние пять месяцев - это самый большой показатель выявляемости инфекции в стране.

В городе закрыты школы и жилые комплексы, закрыт въезд, на три дня остановили доставку почты.

Заместитель директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Фэн Цзыцзянь предположил, что вспышка, вероятно, была спровоцирована новым штаммом коронавируса, попавшим в Китай из Европы.

При этом, китайские специалисты обнаружили, что коронавирус продолжал распространяться в Ухане, когда инфекция, как считалось, была побеждена в Китае. К таким выводам пришли ученые. Они предположили, что в стране в период якобы преодоленной опасности многие люди переносили заболевание бессимптомно. Менее агрессивные штаммы SARS-CoV-2 в ближайшее время могут заявить о своем существовании и стать причиной повторной вспышки эпидемии в стране.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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