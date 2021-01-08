Назначен зампред Комитета индустриального развития МИИР РК
Им стал Серик Оспанов.
Назначен заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК, сообщает zakon.kz.
Серик Жамекович Оспанов назначен заместителем председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, - говорится в сообщении МИИР.
Ранее он занимал должность советника министра.
Серик Оспанов родился 1 июля 1964 года в Атырау.
Образование:
· Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (1986)
Инженер-механик по специальности "Технология машиностроения, металлорежущих станков и инструментов";
· Алматинский государственный университет имени Абая (2000)
Экономист-маркетолог по специальности "Маркетинг и коммерция"
Трудовой стаж:
· Слесарь-ремонтник Центральной базы производственного обслуживания объединения "Мангышлакнефть" (1986);
· Слесарь-ремонтник, мастер, старший механик Центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту навесного оборудования и спецтехники (г. Шевченко) (1987);
· Заведующий отделом комсомольских организаций горкома ЛКСМ города Шевченко (1989);
· Секретарь комитета комсомола ПО "Мангышлакнефть" (1990);
· Исполняющий обязанности заместителя председателя Комиссии по социально-экономическому развитию Шевченковского горкома Компартии Казахстана (03.1991-09.1991);
· Старший специалист по вопросам связи и энергетики отдела промышленного производства, экологии и природопользования Актауского горисполкома (09.1991-1992);
· Помощник главы Мангистауской областной администрации (1992-1994);
· Первый заместитель главы Актауской городской администрации (1994-1995);
· Аким города Актау (12.1995-10.2004);
· Заместитель акима Мангистауской области (12.1997-05.1999);
· Руководитель Национального центра по правам человека (01.2017-09.2019);
· Советник министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (с 06.2020)
Прочие должности:
· Президент Футбольной федерации города Актау
Выборные должности, депутатство:
· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан от избирательного округа № 50 Мангистауской области, член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан (19.09.2004-20.06.2007);
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (12.07.2007), Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (27.08.2007-16.11.2011), Член Комитета по финансам и бюджету;
· Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва (2004-2007);
· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (18.01.2012-20.01.2016);
· Советник министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (с июня 2020 г.)
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