Викинг-захватчик Капитолия. Кто он?

Судя по всему он является приверженцем QAnon - распространенной в США теории заговора, согласно которой Трамп намерен разоблачить гигантскую схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы входят поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, и многие американские знаменитости.

На многих фотографиях с места событий в Капитолии фигурирует мужчина в костюме викинга. ИноСМИ рассказали, кем он является, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Дождь", "викингом-захватчиком" оказался 32-летний американец из Финикса, штат Аризона, Джейк Анжели. Он работал актером и занимался озвучкой, его можно было увидеть на разных митингах и акциях протестов. Например, в том же костюме он участвовал в нескольких недавних митингах правых, в том числе за отмену результатов президентских выборов и против карантинных ограничений из-за COVID-19.

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Судя по всему он является приверженцем QAnon. В феврале 2020 года он появился на митинге с табличкой "Q направил меня сюда". Последователи QAnon верят в теорию заговора, главная из которых гласит, что высокопоставленные демократы связаны с тайной организацией педофилов. На летних митингах 2020 года из-за своего образа и этой таблички его прозвали QAnon-шаман.

Обратил внимание на Анжели и Илон Маск. В своем твитере он опубликовал шутливый пост: "Вот что происходит, когда отменяют фестиваль Burning Man".

Маск подметил, что необычный костюм Анжели был как будто специально создан для этого фестиваля, который в 2020 году отменили из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок. На него принято приезжать в странных и абсурдных костюмах. Завершается фестиваль сожжением огромной статуи человека.

6 января сторонники Трампа захватили Капитолий. Полицейские сумели его освободить от протестующих. Во время беспорядков погибли не менее 5 человек (в том числе полицейский и девушка). Сейчас полиция устанавливает всех активных участников беспорядков.

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