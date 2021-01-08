Насколько выросли цены на жилье в Казахстане

Подорожало все жилье.

Желающие обрести крышу над головой вынуждены были платить больше. Повышение цен коснулось как сделок купли-продажи недвижимости, так и рынка аренды квартир и домов, передает zakon.kz.

Бюро национальной статистики Казахстана сообщило, что в 2020 году (за период с декабря 2019 по декабрь 2020 года) цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 13,2%, а продажи нового – на 5%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 8,1%.

В среднем по стране 1 квадратный метр в новом жилье стоил в 2020 году 307 600 тенге, на вторичном рынке благоустроенного жилья цена квадратного метра в среднем по Казахстану составила 228 218 тенге. Аренда жилья стоила 1 639 тенге за квадратный метр.

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