Зампред правления "Астана РЭК" получил 3,5 года ограничения свободы за хищение

Отмечается, что он и его подчиненные причинили материальный ущерб 74 мл. тенге.

Сотрудников АО "Астана-РЭК", единственным акционером которого является акимат Нур-Султана, за хищение денег приговорили к 3,5 годам ограничения свободы, передает zakon.kz.

В августе прошлого года появилась информация о том, что Антикоррупционная служба начала расследование в отношении должностных лиц АО "Астана-РЭК" (единственный акционер – столичный акимат) по факту хищения денег путем мошенничества. Среди задержанных был заместитель председателя правления Тусупбеков.

6 января в Нур-Султане вынесли приговор заместителю председателя правления АО "Астана-РЭК" - Тусупбекову А.Б., начальнику службы контроля за потреблением электрической энергией - Корабаеву К.Б., начальникам участка - Борисову Р.Г. и Жакупову Б.Е.

Подсудимые обвинялись в растрате электроэнергии АО "Астана-РЭК", путем занижения показаний потребленной электроэнергии частными предприятиям. Взамен они получали от них денежное вознаграждение, а сокрытую от учета электроэнергию списывали на нормативные потери Общества.

В результате они причинили материальный ущерб 74 мл. тенге.

Уголовное дело в отношении этих людей поступило в суд с процессуальными соглашениями в форме сделки о признании, с учетом мнения потерпевшей стороны, где наказание определено в виде ограничения свободы.

Суд учел полное возмещение материального ущерба, отсутствие претензии с потерпевшей стороны, привлечение подсудимых к уголовной ответственности впервые, раскаяния в содеянном деянии.

Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств по делу отсутствовали.

Всем четверым подсудимым за растрату денег суд назначил наказание согласно условиям процессуального соглашения в виде 3-х лет 6 месяцев ограничения свободы, с привлечением к принудительному труду сроком на 100 часов с конфискацией изъятых в ходе следствия денежных средств у Борисова – 150 000 тенге у Корабаева – 2 750 000 тенге, - говорится в сообщении суда Нур-Султана.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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