Всемирный банк повысил оценку роста экономики Казахстана в 2020 году

Рост национальной экономики составил -2,5%, против -3%, спрогнозированных ранее.

Всемирный банк (ВБ) улучшил оценки динамики экономики Казахстана в 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В обновленном отчете Global Economic Prospects от 5 января 2021 года Всемирный банк пересмотрел в сторону повышения оценки динамики мировой экономики в 2020 году.

Согласно обновленным оценкам, объем мировой экономики в 2020 году сократился на 4,3%. Ранее в отчете ВБ от июня 2020 года ожидалось сокращение мировой экономики в 2020 году на уровне -5,2%.

Основным фактором улучшения оценки динамики мировой экономики в 2020 году стал меньший спад в отдельных развитых и развивающихся странах и более активное восстановление в КНР.

Одной из стран, по которым ВБ повысил оценку роста в 2020 году, стал Казахстан.

Согласно обновленному отчету Всемирного банка, по результатам 2020 года рост национальной экономики составил -2,5%, против -3%, спрогнозированных в отчете от июня 2020 года. Основным фактором улучшения оценки роста национальной экономики стали эффективные меры правительства по обеспечению устойчивости реального сектора экономики и поддержанию благосостояния граждан.

Как сообщается, ВБ отмечает эффективность мер правительства по развертыванию необходимой помощи бизнесу, в том числе через механизмы субсидированного финансирования и налоговых послаблений, предоставлению прямых трансферов пострадавшим слоям населения, а также повышению доступности медицинской инфраструктуры.

Для сравнения, оценки роста экономики в 2020 году были понижены по таким странам как Венгрия (с -5% до -5,9%), Аргентина (с -7,3% до -10,6%), Мексика (с -7,5% до -9%), Украина (с -3,5% до -5,5%), Кыргызстан (с -4% до -8%), Грузия (с -4,8% до -6%), Азербайджан (с -2,6% до -5%), Армения (с -2,8% до -8%), Индонезия (с 0% до -2,2%), Таиланд (с -5% до -6,5%).

Кроме того, в обновленном отчете Global Economic Prospects Всемирный банк пересмотрел в сторону понижения прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 4%, по сравнению с оценкой в 4,2% в отчете от июня 2020 года.

Рост на уровне 4% в 2021 году ожидается при условии, что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего периода.

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