Жителя Нур-Султана беспричинно избили в Каскелене
Полицейские задержали подозреваемых.
Фото : deon.pl8 января 2021, 16:53
Полиция Алматинской области задержала подозреваемых в избиении мужчины и причинении ему телесных повреждений средней тяжести, сообщает zakon.kz.
7 января в дежурную часть Карасайского РУП обратился 20-летний житель города Нур-Султан, которого беспричинно избили на улице города Каскелен парень и девушка. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 107 ч. 2 УК РК. (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений в группе лиц). В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, стражи порядка задержали 20-летнего мужчину и 29-летнюю женщину, являющихся жителями города Каскелен, которые признались в совершении избиения, но причину избиения они пока не объяснили, - говорится в сообщении ДП Алматинской области.
Отмечается, что в отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Проводится досудебное расследование. Иные подробности в соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия не разглашаются, - добавили в полиции.
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