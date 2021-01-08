Школьники и студенты в Мангистау будут учиться по новому формату

Об этом говорится в новом постановлении санврача региона.

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Мангистауской области №1 от 08.01.2021 года "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Мангистауской области", передает zakon.kz.

Согласно документу, в Мангистауской области школьники и студенты с третьей четверти/второго семестра 2020-2021 учебного года будут учиться по новому формату в соответствии с рекомендациями МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК:

- разрешено обучение в общеобразовательных школах в дежурных 1-5 (7) классах включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- разрешено обучение в традиционном формате в 9, 11 (12) классах с проведением 70% предметов в традиционном формате, 30% предметов в дистанционном формате;

- разрешены индивидуальных консультации в группах до 5 обучающихся;

- разрешено обучение студентов 1 курсов в организациях ТиПО, послесреднего, высшего и послевузовского образования в комбинированном формате обучения.

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