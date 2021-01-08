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Пятерых карагандинцев ударило током в автобусе

Провод в салоне транспорта был оголен.

Фото : Еkaraganda.kz8 января 2021, 17:17

В Караганде пять человек ударило током в автобусе, сообщает zakon.kz.

В салоне 29 маршрута висит оголенный провод и цепляется за поручень. За нашу поездку пять человек ударило током, – сообщила ekaraganda.kz очевидец.

Экипажем автобуса за номером 392FAZ09 оголенный кабель демонтировал, - отметили в ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды".


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