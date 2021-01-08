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Назначен председатель правления ГК "Правительство для граждан"

Им стал Адил Кожихов.

Фото : "Правительство для граждан"8 января 2021, 17:54

Адил Кожихов назначен Председателем правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает zakon.kz.

Руководителя коллективу госкорпорации представил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Выпускник Казахского национального университета им. Аль-Фараби по специальности "Политология". Трудовую деятельность начал в 2000 году научным сотрудником Центрально-Азиатского агентства политических исследований.
2001-2003 гг. – эксперт Центра внешней политики и анализа при Министерстве иностранных дел РК.
2003-2005 гг. – ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК.
2005-2011 гг. – старший эксперт Секретариата Совета Безопасности, заведующий сектора Информационно-аналитического центра, заместитель Пресс-секретаря Президента РК, заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК.
2011-2012 гг. – заместитель директора РГП "Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций".
2013-2014 гг. – заведующий Информационно-аналитическим центром Канцелярии Премьер-Министра РК.
2014-2016 гг. – директор РГП "Центр анализа и информации", советник Министра информации и коммуникаций РК.
2016-2018 гг. – председатель Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
2018-2019 гг. – советник Первого заместителя Председателя партии "Nur Otan" – директор Института анализа, прогнозирования и стратегических инициатив.
С 2019 года занимал должность государственного инспектора Администрации Президента РК.

6 января Асемгуль Балташева ушла с поста руководителя "Правительства для граждан".


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