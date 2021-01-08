43 км новых дорог построят в микрорайонах Алматы

Асфальт будет проложен на улицах семи микрорайонов Турксибского, Наурызбайского, Алатауского районов.

В семи микрорайонах Турксибского, Наурызбайского, Алатауского районов будет проложен асфальт на улицах, не имевших дорожного покрытия, передает zakon.kz.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание по развитию улично-дорожной сети мегаполиса и планам дорожно-строительных работ на предстоящий период. В наступившем году продолжится строительство новых дорог на присоединенных территориях в микрорайонах Нового Алматы.

В целом начнется строительство 76 км дорог, из которых планируется завершить 43 км. Оставшиеся 33 будут завершены после окончания работ по строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Альмерек и Кайрат. Строительство дорог начнется в микрорайонах Самгау, Шанырак-5, Ожет Алатауского района; Курамыс Наурызбайского района; Альмерек, Нуршашкан, Кайрат Турксибского района. В данных микрорайонах проживают порядка 54 тыс. человек.

К примеру, в микрорайоне Самгау общая протяженность дорог составляет 23 км, из которых 18,4 км с асфальтовым покрытием. Остальные 4,6 км на 25 улицах без дорожного полотна, где и будут построены новые дороги.

В микрорайоне Шанырак-5 построят 6,6 км новых дорог на 29 улицах. В микрорайоне Ожет – 11,2 км на 87 улицах. В микрорайоне Курамыс – 4,9 км на 27 улицах. В микрорайоне Альмерек – 14,6 км на 46 улицах. В микрорайоне Нуршашкан будет построено 4,9 км новых дорог на 25 улицах. В микрорайоне Кайрат – 4,9 км на 20 улицах.

Кроме того, продолжится капитальный ремонт дорог в микрорайоне Думан, где в 2020 году прокладывались инженерные сети водоснабжения и водоотведения. В текущем году капитально отремонтировано будет 26,8 км дорог на 59 улицах. В прошлом году капитальный ремонт был проведен на 6 улицах протяженностью 3,7 км.

Также в текущем году планируется охватить средним ремонтом 190 улиц протяженностью 183 км, четверть из которых приходится на Алатауский район.

Аким Алматы поручил контролировать качество дорожно-строительных и ремонтных работ, соблюдать отведенные сроки. Как и в прошлом году, акцент при строительстве новых дорог будет сделан на микрорайоны Нового Алматы.

На сегодняшний день доля дорог мегаполиса, находящаяся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 80%. К концу года показатель достигнет 83%. Как сообщалось, в 2020 году в микрорайонах Нового Алматы построено 42,7 км дорог. Кроме того, в городе отремонтировано 219,1 км дорог.

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