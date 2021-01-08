95 тысяч обращений и наказов. В Nur Otan подвели итоги агитации

Представители партии встречались с молодежью, предпринимателями, врачами, учителями, пенсионерами, рабочими, аграриями, интеллигенцией.

"Nur Otan" завершил предвыборную агитацию в регионах. Менее чем за месяц Республиканский предвыборный штаб объехал все 17 регионов страны.

В каждом городе и районе представители партии встречались с молодежью, предпринимателями, врачами, учителями, пенсионерами, рабочими, аграриями, интеллигенцией. Открыто обсуждали проблемы, цели, с которыми "Nur Otan" идет на выборы, и как гарантируется исполнение поставленных задач.

Агитация "Nur Otan"-а прошла "на ногах", без формализма и помпезности. Проведено более 28 тысяч мероприятий с прямым охватом 7 миллионов избирателей. Это были не массовые акции, а точечные встречи с людьми для предметного обсуждения острых проблем. 80% времени мы отвечали на вопросы граждан, - отметил руководитель штаба Бауыржан Байбек.

По его словам, в рамках акции "От двери к двери" жасотановцы обошли 1,4 млн домов и квартир, распространили 6,2 млн агитационных материалов. В регионах активно работали общественные приемные, поступило более 95 тысяч обращений, в том числе более трети - предложения и наказы. Кандидаты и доверенные лица провели 9,5 тысяч приемов.

Сегодня же члены Республиканского предвыборного штаба встретились с жителями столицы.

Так, на встрече с руководителями предприятий Индустриального парка СЭЗ "Астана - Новый город" и коллективом завода модульного домостроения "Modex Astana" были обсуждены основные приоритеты развития города в рамках предвыборной программы партии.

В ближайшие 5 лет в столице запланировано строительство 10 млн кв.м жилья с предоставлением 50 тысяч квартир социально-нуждающимся гражданам. Планируется построить 50 новых школ, отремонтировать 250 улиц и газифицировать 20 тысяч домов на окраинах города.

Далее члены партии провели встречи с молодыми учеными "Назарбаев Университет" и активистами "Jas Otan".

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей недавней статье "Независимость - самое дорогое", молодежь — это всегда источник новых идей, движущая сила позитивных перемен. По инициативе Президента будет учрежден грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" в поддержку талантливой молодежи. По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева также планируется увеличить на 50% количество грантов для получения высшего образования. Ежегодно 75 тысяч молодых казахстанцев смогут получать высшее образование бесплатно. Будет введено не менее 50 тысяч новых мест в общежитиях колледжей и университетов, - сообщил первый зампред партии.

Будут приняты меры по обновлению материально-технической базы 180 колледжей. Стипендии студентам увеличены в 2 раза, магистрантам и докторантам – в 1,5 раза. По опыту "Назарбаев Университет" планируется создать 2 передовых региональных вуза.

В целях поддержки науки и развития интеллектуального потенциала молодым учёным будет ежегодно выделяться 1000 грантов. Также ежегодно в ведущие мировые научные центры будут направляться на стажировку 500 казахстанских ученых.

По информации пресс-службы, в целом предвыборная программа партии состоит из 255 четких мер и 160 индикаторов, детально просчитана, подкреплена финансами и реальными ресурсами.

Уважаемые казахстанцы! Мы предлагаем путь перемен, который ориентирован на повышение социального благополучия, поддержку бизнеса, а также создание новой инфраструктуры в экономике, развитие регионов и модернизацию сел. В условиях коронакризиса только "Nur Otan" дает ясную и уверенную картину будущего людям. Мы повысим зарплаты учителям и врачам, стипендии студентам, индексируем пенсии и соцвыплаты, построим новые школы, больницы, дороги, создадим новые рабочие места. Голосуйте за "Nur Otan", партию реальных дел и ясных целей! Вторые в списке, но первые по жизни!, - заключил Бауыржан Байбек.

Оплачено из средств избирательного фонда партии "Nur Otan".

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