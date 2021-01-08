Лифтовая проблема в СКО: четверть века пешком на 9 этаж

Из бюджета направят деньги на финансирование программы модернизации ЖКХ. Будут отремонтированы крыши многоэтажек и установлены новые лифты.

В СКО будут решать проблему лифтовой отрасли. Об этом на своей странице в соцсетях написал аким СКО Кумар Аксакалов, сообщает zakon.kz.

Экономика региона развивается, вместе с ней растут и доходы в бюджет. В 2020 году в казну области поступило больше налогов, чем было запланировано. Полученные свыше плана средства пойдут на решение актуальных социальных проблем и улучшение жизни населения, - написал глава региона.

Из бюджета направят деньги на финансирование программы модернизации ЖКХ. Будут отремонтированы крыши многоэтажек и установлены новые лифты. С 2011 по 2020 годы капитально отремонтировано 170 многоквартирных домов. Сейчас очереди на ремонт кровли ждут жильцы 38 многоэтажек.

Второй острый вопрос - отсутствие лифтов в девятиэтажках тоже будет решен.

В петропавловских домах насчитывается 367 лифтов, из них 8 лифтов не работают. В этих домах установят 8 лифтов и давняя проблема жильцов будет решена, - добавил аким области.

К слову, в этом году полностью завершается благоустройство дворов областного центра. Также продолжается строительство бесплатных автостоянок. Это еще один шаг для создания комфортной городской среды.

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