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Эрдоган назвал захват Капитолия шокирующим

Этот процесс, произошедший в Америке, которую называют "колыбелью демократии", действительно шокировал мировое сообщество, - заявил турецкий лидер.

Фото : Twitter8 января 2021, 18:25

Инцидент с проникновением протестующих в здание Конгресса США шокировал мировое сообщество, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил в ходе своего выступления в Стамбуле, трансляция которого велась через его Twitter.

Этот процесс, произошедший в Америке, которую называют "колыбелью демократии", действительно шокировал мировое сообщество. Желаю семьям погибших терпения, а пострадавшим - скорейшего выздоровления, - сказал Эрдоган.

Он выразил надежду, что 20 января передача власти в Соединенных Штатах произойдет "спокойно с учетом заявлений", сделанных действующим президентом страны Дональдом Трампом по поводу вступления в должность избранного президента Джо Байдена.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым президентом стал Байден. Заседание прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.


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