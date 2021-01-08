Партия "ADAL" проводит 12-ти часовой беспрерывный прямой эфир

16 кандидатов в депутаты в Мажилис от "ADAL", а также 537 кандидатов в маслихаты всех уровней за почти месяц агитационной деятельности провели большую работу. Это 4918 встреч в 22 городах и 163 сельских районах страны. Во встречах приняли участие 138856 человек.

Впервые за всю историю проведения парламентских выборов в Казахстане сегодня проводится 12-ти часовой прямой эфир кандидатов в депутаты.

Так партия "ADAL" проводит последний агитационный день предвыборной гонки.

Непрерывный прямой эфир на официальных страницах партии "ADAL" в Инстаграм и Фейсбук, а также на Youtube-канале организуется с 12.00 до 23.59 часов 8 января. Таким образом, эфир завершится за минуту до начала так называемого "дня тишины", когда запрещен выход каких-либо агитационных материалов в СМИ и интернете.

Эфиры ведут кандидаты в депутаты в Мажилис Максат Толыкбай, Даулет Мукаев, Олжас Ордабаев, Алмасбек Садырбаев, Лаура Маликова, Акмарал Бекмурзаева, Алина Аскарова, представители партии Нурлыбек Муканов, Ануар Керембаев и др.

О чем идет речь во время прямых эфиров нам рассказал кандидат Максат Толыкбай:

16 кандидатов в депутаты в Мажилис от "ADAL", а также 537 кандидатов в маслихаты всех уровней за почти месяц агитационной деятельности провели большую работу. Это 4918 встреч в 22 городах и 163 сельских районах страны. Во встречах приняли участие 138856 человек. И нам, конечно же, есть о чем рассказать и с чем поделиться со своими избирателями. В эфирах мы рассказываем о ценностях партии, главных задачах партийной программы. Особое внимание мы уделяем ответам на поступающие вопросы со стороны жителей, обсуждению насущных проблем.

По его словам, жители страны задают самые разные вопросы, высказывают различные просьбы.

Кто-то жалуется на низкие зарплаты, отсутствие жилья, питьевой воды и безработицу. А кто-то говорит о необходимости улучшения образования, здравоохранения. Мы каждый день фиксируем поток заявлений о желании граждан вступить в партию: более 177 тысяч заявлений поступило по итогам встреч и в 3000 боксы, расположенные в городах и селах, свыше 69 тысяч заявлений зафиксированы на сайте партии adalpartiyasy.kz. И как результат этого – нас, членов партии, стало уже свыше 300 тысяч!, - говорит Максат Толыкбай.

Как отметили спикеры прямых эфиров, чаяния, озвучиваемые казахстанцами, являются отражением тех проблемных вопросов каждого региона, которые отражены на сайте партии adalpartiyasy.kz

Здесь они представлены в разрезе городов и сел. Кроме этого, на сайте можно увидеть бюджеты каждого населенного пункта страны.

Справка:

В 2013 году в Казахстане была создана политическая партия "Бірлік". Председателем партии является Серик Султангали.

5 ноября 2020 года "Бірлік" сменила название на "ADAL" (каз. "адал" — "честность").

В составе членов политического совета партии:

Серик Султангали, Эльдар Жумагазиев, Ардак Назаров, Алина Аскарова, Максат Толыкбай, Алмасбек Садырбаев, Даулет Мукаев, Олжас Ордабаев, Игорь Шацкий, Лаура Маликова, Лаззат Чинкисбаева, Жигули Дайрабаев, Галымбек Жаксылыков, Акмарал Бекмурзаева, Нурлыбек Малелов, Гани Абадан.

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