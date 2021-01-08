Имашев: Постановление ЦИК не ограничивает конституционные права, а разъясняет нормы закона

Председатель ЦИК благодарит СМИ за объективное освещение предвыборной кампании.

Постановление ЦИК РК о выборах в Мажилис Парламента РК не устанавливает никаких ограничений конституционных прав и запретов, а разъясняет нормы действующего законодательства, сообщает zakon.kz.

В начале декабря 2020 года Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление, касающееся выборов в Мажилис, "О вопросах реализации полномочий отдельных категорий участников избирательного процесса в день голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, назначенных на 10 января 2021 года". В общественном поле прошел детальный разбор данного документа, в ходе которого был сделан вывод, что он не устанавливает какие-либо ограничения конституционных прав и запретов, как безапелляционно утверждал один из так называемых юристов, а разъясняет нормы действующего законодательства.

По мнению председателя ЦИК РК кандидата юридических наук Берика Имашева, автор необоснованных высказываний не только не мыслит в формате юридических понятий, правовой аргументации, но и обнажает себя дилетантом в юриспруденции. Так, автор заявил, что "у ЦИКа нет права толкования законов. То, что она толкует конституционный закон, … это прямое нарушение Конституции РК. У ЦИКа нет права ни расширительное толкование давать, ни уменьшительное толкование давать".

Очевидно, профессор даже не удосужился прочесть постановление ЦИК, которому дает юридическую оценку. Между тем, принимая постановление, ЦИК руководствовалась, прежде всего, пунктом 4 статьи 60 Закона РК "О правовых актах", положения которого соответствуют конституционным нормам. То есть ЦИК не давала толкования закону, а дала разъяснения в рамках своей компетенции, что прямо указано во вступительной части.

Более того, в постановлении ЦИК от 26 ноября 2020 года № 40/364, в девятом абзаце, подчеркивается: "Ни один государственный орган Республики Казахстан не наделен полномочиями толкования законов. В соответствии со статьей 72 Конституции Республики Казахстан единственным органом, дающим официальное толкование норм Конституции, является Конституционный Совет Республики Казахстан".

- Суждения профессора чреваты введением всего общества в заблуждение, - отметил Имашев. - Юридически несостоятельны и его суждения о том, что ЦИК ограничивает конституционные права граждан выбирать и быть избранными через необходимость "действовать по уставу", "проверять температуру". Прежде всего, необходимо различать право выбирать и быть избранным от права осуществлять наблюдение за выборами. Статья 2 Конституционного закона о выборах предусматривает, что выборы основываются на свободном осуществлении гражданином Республики своего права избирать и быть избранным.

Пристрастность профессора проявляется и в его утверждении о том, что "ЦИК не имеет право требовать у наблюдателей дополнительные какие-то документы, в которых прописаны уставные цели деятельности".

"Согласно статье 20-1 Конституционного закона о выборах наблюдатели политических партий, иных общественных объединений, некоммерческих организаций Республики Казахстан обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их полномочия", - пояснил Имашев. - Полномочия наблюдателя от политических партий, иных общественных объединений, НКО Республики Казахстан должны быть удостоверены в письменной форме с указанием его фамилии, имени, отчества.

Также он отметил, что на других информационных площадках, в социальных сетях ученые-правоведы ведут дискуссию на другом профессиональном уровне и в другом тоне, что вызывает уважение. Вместе с тем, являясь теоретиками в области конституционного права, но не имея опыта правоприменительной электоральной практики, они пытались сделать анализ, но так и не ответили на самый важный вопрос: какой документ является статусным для юридического лица и определяет его деятельность? Этим документом является УСТАВ, пояснил председатель ЦИК.

Другой тезис профессора о том, что Верховный суд незаконно отказывает в рассмотрении исков наблюдателей к ЦИК, также приведен без всяких аргументов. Если следовать его мнению, получается, что Верховный суд должен принимать к своему производству заявления, не соответствующие законодательным требованиям.

- Тем самым, он призывает суд нарушать процессуальный закон. Это абсолютно лишено всякой логики и здравого смысла, считает Имашев. - ЦИК в полной мере предоставила свое видение всем участникам электорального процесса. На этом дискуссия завершена.

Спикер особо отметил, что информационные агентства, в числе которых Сетевое издание Zakon.kz, организовали профессиональное обсуждение с анализом со стороны ученых-правоведов и объективно информируют общественность по электоральным вопросам и предложил направить им благодарственные письма за вклад в развитие электорально-правовой культуры участников избирательного процесса.

Напоминаем, портал zakon.kz направил запрос кандидату юридических наук Сергею Климкину с просьбой дать правовое заключение по вышеназванному постановлению ЦИК и ответить на вопросы.

1. Какова взаимосвязь между целями создания и предметом деятельности общественного объединения и иных НКО?

2. Вправе ли некоммерческая организация выходить за пределы предмета и целей, указанных в ее уставе?

3. Законно ли требование избирательной комиссии о представлении выписки из устава НКО?

4. Обоснованно ли требование избирательной комиссии о получении согласия избирателя, находящегося на избирательном участке, на его фото-, видеосъемку?

5. Могут ли наблюдатели от НКО осуществлять трансляцию видеосъемки с избирательных участков?

Известный юрист дал исчерпывающие ответы.

- Доктринальное научное разъяснение способствует уяснению обществом норм выборного законодательства и их должной правоприменительной практике. В такой формат легло правовое заключение профессора Сергея Климкина, подготовленное по запросу портала Zakon.kz, - подчеркнул Берик Имашев.

С полным текстом правового заключения ученого Сергея Климкина и ответами можно ознакомиться по ссылке.

Торгын Нурсеитова

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