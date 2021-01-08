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10 января проезд в общественном транспорте столицы будет бесплатным

Автобусы ездят по прежнему графику с 6:00 до 23:00 часов.

Фото : metrobus.com8 января 2021, 18:58

В воскресенье, 10 января, в Нур-Султане будет курсировать общественный транспорт, с пассажиров не будет взиматься плата за проезд, сообщает официальный сайт акимата со ссылкой на компанию City Transportation Systems (CTS), сообщает zakon.kz.

Уважаемые пассажиры! В воскресенье, 10 января, общественный транспорт города Нур-Султан курсирует. В этот день проезд в городских маршрутах столицы будет бесплатным. Автобусы ездят по прежнему графику с 6:00 до 23:00 часов. Также с 11 января общественный транспорт будет работать в штатном режиме, с оплатой по безналичному расчету. Напоминаем о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен, - говорится в сообщении CTS.


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