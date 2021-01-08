40 тыс. ученических мест создадут в Нур-Султане в 2021 году

Количество школ с трехсменным обучением сократилось с 8 до 4, а с переуплотненным режимом – с 22 до 14.

Акиматом Нур-Султана ведется системная работа по строительству школ. В 2020 году было построено и введено в эксплуатацию в два раза больше школ, чем в 2019-м, сообщает zakon.kz.

Это 12 учебных заведений, в том числе в жилых массивах, где ранее не было школ, дети учились в приспособленных помещениях. Аким столицы Алтай Кульгинов во время объезда посетил ряд новых школ (школа-лицей № 60, школа-лицей № 40, школа-гимназия № 31) и дал поручения. В текущем, 2021 году будет создано в два раза больше ученических мест, чем в 2020 году, в 4 раза больше, чем в 2019 году.

Очень важно обращать внимание на качество образования и создание для этого условий. С учетом роста населения и необходимости сокращения школ с трехсменным и переуплотненным режимом обучения ежегодно в столице следует строить не менее 10 школ. В прошлом году построили 12 школ, что в два раза больше по сравнению с позапрошлым годом. В этом году еще в два раза увеличим количество ученических мест. Это 20 тыс. ученических мест, в две смены – 40 тыс. мест. Школа-лицей № 60 (район Сарыарка) состоит из двух зданий и рассчитана на 2400 мест (в две смены 4800). Здесь учатся свыше пяти тысяч школьников. Дополнительно на существующей территории построили школу, которая в две смены создает еще 1100 мест. Тем самым разгрузили переуплотненность школы и создали новые ученические места. Школа-лицей № 40 (район Сарыарка) была построена 17 лет назад. Проектная мощность 850 мест (в две смены – 1700), учатся почти 2 тыс. школьников. На территории данной школы построили еще одно полноценное учебное заведение на тысячу мест (в две смены). Таким образом, вопрос трехсменного обучения сняли. Кроме того, поручил перевести данную школу с котельного отопления на центральное. Это позволит ежегодно экономить школе до 100 млн тенге на отоплении. Также посетил школу-гимназию № 31 (район Байконыр), которая была построена 45 лет назад. Здесь обучаются более 2 тыс. 700 учащихся. За счет нового здания на 1400 мест также решили вопрос с трехсменным обучением. Кроме того, поручил провести капремонт в существующей школе. По поручению Президента данные работы по строительству и ремонту школ будем продолжать и в последующие годы, - приводит слова Алтая Кульгинова сайт акимата столицы.

Количество школ с трехсменным обучением сократилось с 8 до 4, а с переуплотненным режимом – с 22 до 14. Кроме того, в столице ведется строительство еще ряда школ, в том числе за счет привлечения частных инвестиций. В рамках Комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство порядка 50 госшкол. Также на территории средней школы № 23 (жилой массив Ондирис), которую посещал Глава государства, ведется строительство пятиэтажной школы.

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