Построим 50 новых школ в столице - предвыборный штаб партии "Nur Otan"

Также планируется отремонтировать 250 улиц и газифицировать 20 тысяч домов на окраинах города.

Сегодня члены Республиканского предвыборного штаба встретились с жителями столицы.

Так, на встрече с руководителями предприятий Индустриального парка СЭЗ "Астана - Новый город" и коллективом завода модульного домостроения "Modex Astana" были обсуждены основные приоритеты развития города в рамках предвыборной программы партии.

В ближайшие 5 лет в столице запланировано строительство 10 млн. кв. м жилья с предоставлением 50 тысяч квартир социально-нуждающимся гражданам. Планируется построить 50 новых школ, отремонтировать 250 улиц и газифицировать 20 тысяч домов на окраинах города.

Далее члены партии провели встречи с молодыми учеными "Назарбаев Университет" и активистами "Jas Otan".

Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей недавней статье "Независимость - самое дорогое", молодежь — это всегда источник новых идей, движущая сила позитивных перемен. По инициативе Президента будет учрежден грант "Тәуелсіздік ұрпақтары" в поддержку талантливой молодежи. По поручению Елбасы, лидера партии Нурсултана Назарбаева также планируется увеличить на 50% количество грантов для получения высшего образования. Ежегодно 75 тысяч молодых казахстанцев смогут получать высшее образование бесплатно. Будет введено не менее 50 тысяч новых мест в общежитиях колледжей и университетов, - сообщил первый зампред партии.

Будут приняты меры по обновлению материально-технической базы 180 колледжей. Стипендии студентам увеличены в 2 раза, магистрантам и докторантам – в 1,5 раза. По опыту "Назарбаев Университет" планируется создать 2 передовых региональных вуза.

В целях поддержки науки и развития интеллектуального потенциала молодым ученым будет ежегодно выделяться 1000 грантов. Также ежегодно в ведущие мировые научные центры будут направляться на стажировку 500 казахстанских ученых.

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