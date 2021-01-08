В Лондоне вводится режим ЧС из-за COVID-19

Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19 - Садик Хан.

Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне в связи с угрозой переполнения больниц из-за коронавируса, сообщает zakon.kz.

Сегодня я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не предпримем меры, наша служба здравоохранения может "перегреться" и умрут еще больше людей, - написал Садик Хан в Twitter.

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