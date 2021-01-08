Подозреваемого в покушении на убийство задержали в Алматинской области
По словам полицейских, подозреваемый неоднократно был судим.
Фото : Polisia.kz8 января 2021, 20:15
Полицейские Алматинской области задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, сообщает zakon.kz.
26 декабря прошлого года, находясь в городе Капшагай он сидел, выпивал со своим знакомым. Началась ссора, и подозреваемый, схватив нож нанес множество колото-резанных ран собутыльнику.
Того на скорой отправили в больницу, преступник скрылся.
По словам полицейских, подозреваемый неоднократно был судим.
Сейчас он задержан и водворен в изолятор временного содержания отдела полиции в порядке статьи 128 УПК РК. В данное время задержанный уже дал признательные показания, по делу проводятся необходимые следственные мероприятия, – сообщил начальник ОП города Капшагай Манат Айтмуханбетов
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