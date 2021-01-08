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Состоялся круглый стол на тему: Казахстан накануне выборов: взгляд экспертного сообщества

Директор КИСИ при Президенте РК Зарема Шаукенова выделила основные моменты выборов.

Фото : Paryz.kz8 января 2021, 20:22

Состоялся круглый стол на тему: Казахстан накануне выборов: взгляд экспертного сообщества, сообщает zakon.kz.

Директор КИСИ при Президенте РК Зарема Шаукенова отметила, что в качестве важных моментов этих парламентских выборов можно отметить следующее:

1) выборы 2021 года являются очередными, это означает, что все политические партии имели равное и достаточное время для качественной подготовки к электоральному периоду.

2) выборный процесс происходит на стабильном внутреннем фоне несмотря на имеющиеся сложности, пандемию и определенное нагнетание международной ситуации.

3) впервые выборы депутатов Маслихатов всех уровней будут проведены на основе пропорциональной системы.

4) в партийные списки включены новые лица в особенности женщины и молодежь. Это наглядно демонстрирует реализацию президентской инициативы о квотировании.

5) политические партии продемонстрировали высокую способность быстро перестраиваться на новый формат работы в условиях пандемии. Часть мероприятий проведены в онлайн-режим с использованием современных каналов коммуникаций.


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