В заключительном матче выездной серии "Барыс" одолел "Автомобилиста"

Итог игры - 2:3.

В заключительном матче выездной серии "Барыс" одержал победу над "Автомобилистом", сообщает zakon.kz.

"Барыс" открыл счет уже в дебюте встречи. Роман Старченко убежал по левому борту и хлестким броском переиграл Коваржа. В середине периода Якоб Лилья при игре в большинстве упрочил преимущество гостей. Кирилл Панюков в начале второго отрезка удачно подставил клюшку под наброс Блэкера и записал в свой актив первую шайбу в сезоне. Незадолго до второго перерыва Анатолий Голышев одну шайбу отквитал.

В концовке встречи Питер Холланд до минимума сократил разрыв в счете, но "Барыс" все же выстоял.

Теперь "Барыс" возвращается в Нур-Султан. 12 января коллектив Юрия Михайлиса сыграет на домашнем льду с "Ак Барсом", говорится на сайте клуба.

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