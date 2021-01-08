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Над Антарктидой закрылась огромная озоновая дыра

В ВМО считают, что озоновый слой планеты находится на стадии восстановления..

Фото : M24.ru8 января 2021, 21:43

Озоновая дыра над Антарктидой, наконец, закрылась, сообщает zakon.kz.

Это произошло за считанные дни до наступления Нового года, передает ТАСС.

Эта озоновая дыра была одной из самых больших и глубоких, а также закрылась позже, чем обычно. С середины августа 2020 года она быстро росла и в сентябре достигла пиковых размеров в 24,8 миллиона квадратных километров. Размеры и глубина озоновой дыры объясняются "сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере, - говорит официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

В апреле 2020 года другая огромная озоновая дыра над Арктикой, которая образовалась в марте, затянулась самостоятельно. Дыра площадью почти миллион квадратных километров от Гудзонова залива в Канаде до арктических островов в России возникла из-за сильного полярного вихря, а не по вине человека.

В ВМО считают, что озоновый слой планеты находится на стадии восстановления. Метеорологи прогнозируют, что количество озона над Антарктидой вернется к значениям 1980 г. через 40 лет, к 2060-му. К тому времени в атмосфере распадутся химические вещества, разрушительно действующие на озон.


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