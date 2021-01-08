Ставить себе памятники при жизни – значит считать, что о тебе не вспомнят потомки - Назарбаев

Пользуясь тем, что даю интервью, я еще раз прошу всех руководителей-казахстанцев не увлекаться этим. Мне лично – это не нужно совсем, - сказал Елбасы.

Я всегда был против и категорически запрещал переименовывать что-то в свою честь, - сказал Елбасы в ходе интервью в документальном фильме "Штрихи к портрету", сообщает zakon.kz.

Пользуясь тем, что даю интервью, я еще раз прошу всех руководителей-казахстанцев не увлекаться этим. Мне лично – это не нужно совсем, - сказал Елбасы.

Первый Президент уверен, что ставить себе памятники при жизни – значит не быть уверенным, что о тебе не вспомнят потомки. Наоборот, сейчас возвращают исторические названия городам.

В каждый день независимости или мой день рождения поступило предложение дать мое имя какой-то улице, школе и так далее. Ну как можно школу Абая, которую я закончил, переименовать на мое имя? Это абсолютно неправильно, я это запрещал. Единственное, на что я дал согласие - это дать название университету. Я дал идею, создал Назарбаев-университет и дал имя. Во-первых, привлечь средство, во-вторых, заинтересовать молодежь учиться. Это единственное, когда я дал согласие. Если я неправильно сделал, грешен, признаюсь, сознаюсь.

По словам Нурсултана Назарбаева, все остальное происходило вне его согласия.

В 25-летие Независимости тоже Парламент вносил предложение переименовать город, назвать Нур-Султаном. Я хочу напомнить просто, что город назывался Акмолинск или Акмола. Предстояла всемирная презентация столицы, приглашали гостей. Я думаю, что Акмола - хотя это неправильное толкование, но чтобы от этого уйти, пришла к голову мысль Астана. И это не новинка для нас. Пекин тоже означает северная столица. Таких просто столица - много. Есть тавтология: Астана по-казахски - столица, и название Астана. Но оно хорошо прижилось, и люди привыкли, и в мире привыкли. Если помните, в своей инаугурационной речи К. Токаев внес предложение: "Человеку, который создал этот город, идея принадлежит ему, поэтому надо назвать как минимум Нур-Астана, как максимум Нур-Султан". Когда я смотрел на город, я видел голую степь на левом берегу. Ничего нет. Там, где сейчас ЭКСПО, там картофельное поле, капуста росла. Ничего там не было. Теперь какой город. Радует сердце казахстанцев.

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