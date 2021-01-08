Алматинский подросток зарезал свою мать - появились подробности

Информация о том, что 15-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери, появилась еще днем. Теперь стали известны некоторые подробности, сообщает zakon.kz.

Подростка, шагающего босиком по снегу, приметил экипаж "Буран-61". Он был босиком, без верхней одежды, передает КТК.

Полицейские подъехали к нему, стали расспрашивать, что случилось.

Мальчик был обморожен, замерз сильно. А затем сообщил, что убил свою мать, - говорит официальный представитель ДП г. Алматы, Салтанат Азирбек.

Школьник нанес ей множество ножевых ранений. Шансов выжить у женщины не было. После жестокой расправы парень бросился на улицу.

Парень рассказывает, что схватился за нож после ссоры с матерью. Оперативники отправились на место преступления. В квартире обнаружили тело 40-летней женщины.

Сейчас подозреваемый дает показания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Специалисты не исключают, что у юноши психическое расстройство. Назначены необходимые экспертизы.

Мать и сын жили вдвоем. Соседи говорят, скандалов никогда не слышали. В ночь убийства в доме тоже было тихо.

В 4 часа 40 минут приехал патрульный экипаж. Просились на третий этаж зайти. Я им дверь открыл. Они поднялись. Где-то через час приехала следственная группа, и как бы нам сказали, что у нас здесь труп, - рассказал сосед.