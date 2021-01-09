Трамп может нанести ядерный удар напоследок - Пелоси

Ранее Пелоси заявила, что Трампа необходимо немедленно отстранить от власти.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, как не дать "нестабильному" действующему президенту Дональду Трампу начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе, сообщает zakon.kz.

Телеканал CNN приводит ее слова:

Этим утром я поговорила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска, - приводит телеканал письмо Пелоси.

Ранее Пелоси заявила, что Трампа необходимо немедленно отстранить от власти. По ее заявлению, лидер страны совершил "подрывные действия" и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

Она в очередной раз отметила, что, если Трамп не покинет пост президента самостоятельно, конгресс примет меры и задействует 25-ю поправку, предусматривающую передачу власти из-за смерти или неспособности главы государства исполнять свои обязанности.

По данным телеканала, за отстранение Трампа высказались уже более 200 законодателей. Призывы к импичменту прозвучали после того, как сторонники действующего президента пошли на штурм Капитолия, где конгресс пытался утвердить Джо Байдена избранным президентом.

В итоге демократ всё же был утвержден новым главой государства, а Трамп пообещал мирно передать власть новой администрации.

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