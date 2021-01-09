Снежная лавина накрыла горнолыжный курорт под Норильском
Согласно неподтвержденным сведениям, под снегом - четыре человека, в том числе два ребенка.
Фото : mchs.gov.ru9 января 2021, 01:15
В Красноярском крае снежная лавина сошла на горнолыжную базу "Гора Отдельная", передает zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.
В ведомстве отметили, что количество людей в домиках уточняется. Согласно неподтвержденным сведениям, под снегом - четыре человека, в том числе два ребенка. На место следуют 50 человек с оборудованием Сибирского регионального поисково-спасательного отряда.
Telegram-канал RT со ссылкой на МЧС России сообщает о пяти засыпанных домиках.
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