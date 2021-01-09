Цена нефти Brent превысила $56 за баррель впервые с 25 февраля

В свою очередь нефть марки WTI дорожает на 2,95%.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 3,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в 56,07 долларов за баррель, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные площадки.

Цена нефти марки Brent превысила 56 долларов за баррель впервые с 25 февраля 2020 года.

В свою очередь нефть марки WTI дорожает на 2,95%, достигая 52,33 долларов за баррель.

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