Цена нефти Brent превысила $56 за баррель впервые с 25 февраля
В свою очередь нефть марки WTI дорожает на 2,95%.
Фото : ЕРА9 января 2021, 06:01
Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 3,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в 56,07 долларов за баррель, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом свидетельствуют данные площадки.
Цена нефти марки Brent превысила 56 долларов за баррель впервые с 25 февраля 2020 года.
В свою очередь нефть марки WTI дорожает на 2,95%, достигая 52,33 долларов за баррель.
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