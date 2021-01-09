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Может спровоцировать насилие: Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Администрация соцсети объяснила это решение "опасностью нового подстрекательства к насилию".

Фото : RT9 января 2021, 06:30

Социальная сеть Twitter на постоянной основе закрыла доступ к аккаунту действующего президента США Дональда Трампа из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию", сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении администрации социальной сети.

После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию, - говорится в сообщении соцсети.

В настоящее время доступа к аккаунту Трампа нет.


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