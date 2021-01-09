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В ВКО водитель Toyota сбил двух человек: момент ДТП попал на камеру

Серьезно пострадали два сотрудника местного СТО.

Фото : yk-news9 января 2021, 07:18

Жуткое ДТП произошло в городе Алтай Восточного Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Аstanatv.

Серьезно пострадали два сотрудника местного СТО. Они стояли на обочине, когда на них налетел автомобиль. На кадрах видно, как иномарка несется на скорости, ее заносит, а затем выкидывает за пределы дороги.

Как рассказали в полиции, водитель не справился с управлением. Сам водитель не пострадал.

Назначены экспертизы, по результатам которых примут процессуальное решение в отношении виновника аварии.

29 летний водитель автомобиля Toyota в г. Алтай, не выбрав безопасную скорость движения не справился с управлением и допустил наезд на СТО. По данному факту начато досудебное расследование, - рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Нуриев.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит сцены насилия!


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